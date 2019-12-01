Israel anuncia abatimiento de comandante iraní encargado de operaciones de represión

Israel anuncia abatimiento de comandante iraní encargado de operaciones de represión
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 12:17:17
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Tel Aviv, Israel, a 17 de marzo 2026.- El Ejército de Israel anunció el abatimiento de del comandante iraní Gholamreza Soleimani durante los ataques aéreos del pasado 16 de marzo.

De acuerdo con las Fuerzas de Defensa de Israel, el objetivo finado había liderado en los últimos 6 años a la unidad Basij, encargada de las principales operaciones de represión en Irán.

Asimismo, el Estado judío acusó que dicha unidad empleaba violencia severa, arrestos generalizados y el uso de la fuerza contra manifestantes civiles.

A través de un video difundido por su oficina, el premier Benjamin Netanyahu habló sobre los abatimientos del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, y al comandante de la milicia paramilitar Basij (subordinada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria) Gholamreza Soleimani.

En ese sentido, el primer ministro Israelí dijo que con el asesinato de los últimos dos altos mandos iraníes están “debilitando a este régimen con la esperanza de dar al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo".

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