Israel advirtió a EEUU sobre supuesto plan de Irán para ultimar a Trump: WSJ

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 08:19:56

Ankara, Turquía, a 10 de julio 2026.- El gobierno de Israel le advirtió a Estados Unidos sobre un supuesto plan de Irán para acabar con la vida del presidente Donald Trump, según reportó The Wall Street Journal (WSJ), que citó a personas familiarizadas con el asunto.

Cabe señalar que el diario mencionado no divulgó detalles sobre el supuesto complot ni sobre sus posibles responsables.

Durante su visita a Ankara, Turquía, el mandatario estadounidense comentó que es el objetivo número 1 de la República Islámica, por lo que no le extrañaría ser víctima de un atentado iraní.

Explicó que los persas quieren vengar la muerte del general iraní Qasem Soleimani, ocurrida en 2020, durante su primer mandato.

En ese sentido, en 2024, el Departamento de Justicia acusó a un ciudadano paquistaní de intentar reclutar personas para un plan de asesinato contra el entonces candidato presidencial republicano.