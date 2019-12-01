"Isaías" se acerca al sureste de EEUU; ordenan evacuaciones y suspensión de actividades

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 10:47:20

Miami, Florida, Estados Unidos, a 8 de octubre 2026.- El huracán ‘Isaías’ de categoría 1 se acerca a las costas del sureste de Estados Unidos, por lo que las autoridades de Florida, Alabama y el sur de Mississippi, ordenaron evacuaciones de emergencia y la suspensión de las actividades no esenciales.

Igualmente, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) con sede en Miami, pronosticó que el meteoro tocará tierra en la costa norte del Golfo de México durante la noche del 9 de octubre o la madrugada del día 10 del mismo mes.

Además, indicó que el paso del ciclón podría ocasionar lluvias intensas con riesgo de inundaciones hasta el fin de semana, incluso tierra adentro en el valle de Tennessee.

El informe más reciente del organismo mencionó que ‘Isaías’ registra vientos máximos sostenidos de alrededor de 129 kilómetros por hora (80 millas por hora) y se movía hacia el este-noreste a 15 km/h (9 mph).

Igualmente, informó que el centro del huracán se encontraba unos 676 km (420 millas) al sur-suroeste de la desembocadura del río Mississippi.