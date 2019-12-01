'Isaías' toca tierra en Florida; deja a cientos de miles sin electricidad y provoca inundaciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 12:47:46

Tallahassee, Florida, Estados Unidos, a 10 de octubre 2026.- El huracán ‘Isaías’ de categoría 2, tocó tierra en la costa norte del Golfo de México, por lo que afectó a varias comunidades de Alabama y la franja noroccidental de Florida.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), el meteoro tocó tierra cerca de Destin, Florida, con vientos máximos sostenidos de 169 kilómetros por hora, pero se debilitó poco antes de llegar a la costa.

“La tormenta ya está aquí. Abróchense los cinturones en este momento. No salgan a las calles”, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante una conferencia de prensa.

Al corte de esta edición, más de 512 mil usuarios de Florida y Alabama permanecían sin electricidad, según el sitio especializado PowerOutage.com.

Además, el NHC pronosticó condiciones peligrosas en el noroeste de Florida, el sur de Alabama y el sur de Mississippi.