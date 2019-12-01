Irán no tiene miedo de Trump ni de Estados Unidos: Alí Larijani

Irán no tiene miedo de Trump ni de Estados Unidos: Alí Larijani
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 07:48:15
Teherán, Irán, 10 de marzo del 2026.- El jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, afirmó que su país no teme a las “amenazas vacías” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la creciente tensión entre Washington y Irán.

Las declaraciones de Larijani se producen luego de que Trump advirtiera que Estados Unidos podría golpear “muy duro” a Teherán si el gobierno iraní decide bloquear el tráfico petrolero a través del Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo para el comercio energético.

El funcionario iraní desestimó las advertencias del mandatario estadounidense y aseguró que su país no se dejará intimidar por presiones externas, al tiempo que defendió la postura de Teherán frente a las sanciones y tensiones militares en la región.

El estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, es considerado un punto clave para el transporte global de petróleo, ya que por esta vía circula una parte significativa del crudo que se exporta desde Medio Oriente hacia mercados internacionales.

