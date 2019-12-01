Irán no se rendirá ante EEUU o Israel, asegura Masud Pezeshkian

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 12:48:30

Teherán, Irán, a 7 de marzo 2026.- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, declaró que su país no se rendirá ante Estados Unidos ni Israel, durante el octavo día de hostilidades en el Medio Oriente.

“Los enemigos se llevarán a la tumba su deseo de que el pueblo iraní se rinda", dijo el mandatario en un discurso transmitido en la televisión pública.

Cabe señalar que las declaraciones de Pezeshkian se dan luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que solamente una “rendición incondicional”, podrá poner fin a la guerra.

La ofensiva israeloestadounidense arrancó el 28 de febrero, en ese mismo día, murió en un bombardeo el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, quien ocupó el poder desde 1989.