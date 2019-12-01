Irán lanza nueva oleada de ataques contra Israel y territorios aledaños

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 11:49:02

Teherán, Irán, a 7 de marzo 2026.- Irán lanzó una nueva ola de ataques dirigidos contra la ciudad de Tel Aviv, Israel, entre otros territorios, y afirmaron que lograron impactar tres objetivos.

En ese sentido, la Agencia Tasnim de Noticias, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informó de la vigésimocuarta oleada de bombardeos contra “el corazón de los territorios ocupados y Tel Aviv”.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) alertaron por su parte de la detección de misiles lanzados desde Irán hacia su territorio, “Los sistemas defensivos están operativos para interceptar la amenaza”, señalaron en un comunicado.

Cabe señalar que la nueva oleada de ataques iraníes en la octava jornada de la guerra desatada en Oriente Medio desde el pasado sábado, a raíz del operativo de Washington e Israel contra Teherán.