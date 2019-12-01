Irán desmiente a Trump; niega que haya negociaciones con EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 10:47:24

Teherán, Irán, a 23 de marzo 2026.- Los canales oficiales de Irán negaron que existan negociaciones con Estados Unidos para poner un fin a las hostilidades, tal y como había comentado previamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Asimismo, Teherán aseguró que el estrecho de Ormuz continúa cerrado para los buques que lleven petróleo a la Unión Americana o Israel.

"No ha habido ni hay negociaciones en curso, y con este tipo de guerra psicológica ni el estrecho de Ormuz volverá a su situación previa al conflicto ni regresará la calma a los mercados energéticos", recalcó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, que citó a un alto cargo de seguridad.

Asimismo, el medio oficial comento que Washington ha enviado mensajes a la República Islámica a través de mediadores, pero aseguró que Irán continuará “con su defensa hasta alcanzar el nivel necesario de disuasión”.

Cabe señalar que, en la previa, el mandatario estadounidense había comentado que ordenó al Departamento de Guerra (DOW), que detenga los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras “conversaciones productivas” entre EEUU e Irán para la resolución de las hostilidades.

No obstante, la agencia estatal señaló que las declaraciones del líder republicano solo significan que continúan sus planes para atacar a la población iraní.

"El ultimátum de cinco días de Trump significa la continuación del plan de este régimen para cometer crímenes contra la población, y nosotros continuaremos con la respuesta y la defensa amplia del país", indica la agencia respecto a la nueva advertencia.