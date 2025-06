Irán celebra funeral de estado de militares y científicos caídos en conflicto con Israel

Teherán, Irán a 28 de junio 2025.- Irán celebró los funerales de Estados de cerca de 60 altos mandos militares y científicos que perdieron la vida en la guerra de los 132 días con Israel.

“Los iraníes dieron su sangre, no su tierra; dieron a sus seres queridos, no su honor; resistieron una lluvia de bombas de mil toneladas, pero no se rindieron", escribió en Instagram el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi.

De acuerdo con imágenes de la televisión estatal, una multitud se reunión en el centro de la ciudad de Teherán para acompañar las procesiones fúnebres de los "mártires de la guerra impuesta por el régimen sionista".

Los ataúdes estaban cubiertos con banderas iraníes y llevaban retratos en uniforme de los comandantes fallecidos.

Cabe señalar que los traslados de los cuerpos iniciaron en la plaza Enghelab (Revolución) con dirección a la plaza Azadi (Libertad), a 11 kilómetros de distancia.

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, participó en las ceremonias

Asimismo, estuvo presente en el evento el general Esmail Qaani, jefe de la Fuerza Al Quds, la rama de operaciones externas de la Guardia Revolucionaria.