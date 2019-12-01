Irán ataca buque comercial y EU responde con nueva ofensiva militar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 22:00:45

Washington, D.C., 11 de julio de 2026.- Estados Unidos lanzó una nueva serie de ataques contra Irán, luego de que fuerzas iraníes atacaran un buque comercial que navegaba por el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el ataque fue en respuesta a la agresión contra el buque, MV GFS Galaxy, el cual sufrió daños importantes en la sala de máquinas, mientras que un integrante de la tripulación se encuentra desaparecido. Además, el resto de la tripulación tuvo que abandonar la embarcación y refugiarse en un bote salvavidas.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y afirmó que el buque fue atacado por desviarse de la ruta autorizada y apagar sus sistemas de navegación.

Después de varios ataques contra embarcaciones comerciales registrados durante la semana, la tensión entre ambos países empeoró. Esta situación ha provocado un nuevo intercambio de acciones militares.