Irán asegura que el Estrecho de Ormuz está abierto, pero advierte que hay minas navales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 10:47:21

Teherán, Irán, a 10 de abril 2026.- El gobierno de Irán, aseguró que el Estrecho de Ormuz está abierto, pero aclaró que los barcos deben coordinarse con las fuerzas del país islámico para evitar minas y otras medidas implementadas en tiempos de guerra.

Igualmente, recalcó que los buques de Estados Unidos pueden pasar siempre y cuando no haya comportamiento “hostil”.

Lo anterior lo dieron a conocer horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump indicó que había recibido informes de que Teherán cobra peajes para navegar en esa vía.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria Iraní ordenó a los petroleros que naveguen por aguas iraníes, alrededor de la isla de Larak, evitar el riesgo de minas navales y transitar por las rutas habituales a través del cruce marítimo, informó la agencia de noticias semioficial Tasnim.

Cabe señalar que desde el inicio de la tregua de dos semanas, el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz se situó muy por debajo de 10 por ciento de los volúmenes normales.