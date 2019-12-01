Irán asegura haber atacado buque de apoyo de EEUU

Irán asegura haber atacado buque de apoyo de EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 14:51:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Teherán, Irán, a 28 de marzo 2026.- La Guardia Revolucionaria de Irán, afirmó que realizó un ataque contra un buque de apoyo militar estadounidense cerca del puerto de Salalah, en Omán.

En ese sentido, el portavoz del Cuartel General de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, dijo que el barco en cuestión se encontraba a “una distancia considerable” del puerto omaní, según recogió la agencia de noticias Tasnim, cercana a las Fuerzas Armadas persas.

“Tal como habíamos anunciado previamente, la soberanía nacional del país hermano y amigo Omán es respetada por la República Islámica de Irán”, apuntó el mando militar.

De igual forma, el portavoz castrense dijo que otro avión cisterna estadounidense en la base aérea estadounidense de Al Jarj, en Arabia Saudí, fue alcanzado ayer por misiles de la Guardia Revolucionaria.

Al menos doce militares estadounidenses resultaron heridos ayer, viernes, tras un ataque contra una base aérea en Arabia Saudí que provocó daños en aeronaves militares de Estados Unidos, según informó The Wall Street Journal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Marisol Sánchez, fiscal Anticorrupción de Michoacán asume presidencia de la Comisión de Políticas Públicas y Política Criminal
Trágico accidente en Zitácuaro, Michoacán deja cinco muertos y seis heridos  
Ultiman a tiros a una persona en Jacona, Michoacán 
Estaciones del teleférico de Uruapan serán resguardadas por la Policía Auxiliar
Más información de la categoria
SRE exige a EEUU investigación tras nueva muerte de mexicano en custodia de ICE
Trágico accidente en Zitácuaro, Michoacán deja cinco muertos y seis heridos  
Se mantienen labores de búsqueda y rescate de cuatro mineros atrapados en mina de Sinaloa
Tasa de desempleo en México se eleva al 2.6% en febrero
Comentarios