Recuperan vehículos de colección robados en carretera de Puebla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 08:55:53

Amozoc, Puebla, 22 de marzo del 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla informó la recuperación de una nodriza que transportaba vehículos de colección, luego de un operativo desplegado tras su reporte de desaparición en la autopista Puebla–Orizaba.

De acuerdo con la dependencia, la alerta se generó cuando se perdió contacto con la unidad a la altura del municipio de Amozoc, por lo que autoridades de los tres niveles de gobierno activaron un operativo con cercos de seguridad y puntos de inspección.

Las acciones permitieron ubicar la nodriza junto con los automóviles en el municipio de Tecamachalco.

En el mismo despliegue también fue localizado el conductor, quien se encontraba ileso.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, la Fiscalía estatal y corporaciones policiales locales.