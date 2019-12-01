Responsable de homicidio es sentenciado a 28 años de prisión en Apatzingán, Michoacán

Apatzingán, Michoacán, 15 de marzo del 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 28 años de prisión en contra de Marco Alejandro “N”, responsable del delito de homicidio calificado, cometido el 29 de junio de 2024, en la colonia los Arquitos, en Apatzingán.

Sobre el particular se informó que durante el desarrollo de juicio oral, el agente del Ministerio Público demostró que el día en cita Marco Alejandro “N” y Ariel Salvador “N” -este último sujeto a proceso-, llegaron hasta un domicilio ubicado en la calle Arcos del Triunfo de la colonia Los Arquitos, y tras llamar a José Ricardo “N”, quien se encontraba al interior de un domicilio, salió y accionaron un arma de fuego en su contra, ocasionándole la muerte.

Los hechos fueron de conocimiento de la Fiscalía Regional de Apatzingán que logró establecer la posible participación de Marco Alejandro “N”, quien fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión, tras la ejecución de una orden de cateo.

Una vez desahogadas las pruebas aportadas por la Fiscalía, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio en su contra y dictó sentencia de 28 años de prisión, además del pago correspondiente por concepto de reparación del daño.