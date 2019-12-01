Irán advierte que seguirá ejerciendo su derecho a la legítima defensa hasta que cese la agresión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 18:26:50

Nueva York, Estados Unidos. 28 de febrero de 2026.- El embajador de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas, Amir-Saeid Iravani, afirmó que su país continuará ejerciendo su derecho a la legítima defensa “de manera decidida y sin vacilaciones”.

Durante su pronunciamiento ante el organismo internacional, el diplomático señaló que Teherán mantendrá su respuesta mientras continúe la agresión, y aseguró que las acciones del país se basan en el derecho a la defensa reconocido por el derecho internacional.

Iravani mencionó que la postura de Irán se mantendrá firme hasta que la agresión cese por completo.

Asimismo, reiteró que su gobierno responsabiliza a quienes considera responsables de la escalada de tensiones y advirtió que cualquier nueva acción en su contra recibirá una respuesta proporcional conforme a su derecho a la defensa.