Inundaciones y deslaves en el oeste de Italia dejan decenas de evacuados y comunidades incomunicadas

Inundaciones y deslaves en el oeste de Italia dejan decenas de evacuados y comunidades incomunicadas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 21:15:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Roma, Italia, 13 de noviembre de 2026.- Las fuertes lluvias que afectan el oeste de Italia han provocado inundaciones y deslaves en varias localidades, por lo que decenas de personas tuvieron que abandonar sus hogares para evitar riesgos.

En la región de Toscana, las autoridades reportaron que alrededor de 100 personas fueron evacuadas, mientras que otras 124 quedaron aisladas debido a los daños en caminos y carreteras.

Las provincias de Arezzo, Lucca y Massa-Carrara son algunas de las más afectadas. En Sansepolcro, incluso fue necesario utilizar un helicóptero para trasladar a habitantes de una localidad que quedó incomunicada por un deslave.

Los equipos de emergencia también han atendido vehículos atrapados por el agua, viviendas inundadas y caminos bloqueados. De acuerdo con los reportes, los bomberos han recibido más de 190 solicitudes de ayuda en distintas zonas de Toscana.

Más información de la categoria
Bloqueos, quemas y cierre de negocios paralizan Zitácuaro, Michoacán, tras asesinato de dos guardias civiles: Se presume detencion de taxista, primo de jefe de Jalisco
Niegan cambio de medida cautelar a Danna Yanina; seguirá en prisión por caso Dafne Zapata
Zamora, Michoacán: Fallece sexagenario tras ser atropellado en su bicicleta
Accidente de camión de pasajeros deja 15 heridos en Paracho, Michoacán 
Más información de la categoria
Bloqueos, quemas y cierre de negocios paralizan Zitácuaro, Michoacán, tras asesinato de dos guardias civiles: Se presume detencion de taxista, primo de jefe de Jalisco
Massive Caller confirma liderazgo de Torres Piña rumbo a la gubernatura de Michoacán en 2027
José Antonio Cruz Medina se suma a la contienda por la Fiscalía de Michoacán
Aseguran casi 32 millones de cigarros falsificados en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán