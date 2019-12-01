Inundaciones y deslaves en el oeste de Italia dejan decenas de evacuados y comunidades incomunicadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 21:15:58

Roma, Italia, 13 de noviembre de 2026.- Las fuertes lluvias que afectan el oeste de Italia han provocado inundaciones y deslaves en varias localidades, por lo que decenas de personas tuvieron que abandonar sus hogares para evitar riesgos.

En la región de Toscana, las autoridades reportaron que alrededor de 100 personas fueron evacuadas, mientras que otras 124 quedaron aisladas debido a los daños en caminos y carreteras.

Las provincias de Arezzo, Lucca y Massa-Carrara son algunas de las más afectadas. En Sansepolcro, incluso fue necesario utilizar un helicóptero para trasladar a habitantes de una localidad que quedó incomunicada por un deslave.

Los equipos de emergencia también han atendido vehículos atrapados por el agua, viviendas inundadas y caminos bloqueados. De acuerdo con los reportes, los bomberos han recibido más de 190 solicitudes de ayuda en distintas zonas de Toscana.