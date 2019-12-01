Inundaciones mortales en Arizona; reportan cuatro muertos y rescates en marcha para los damnificados

Arizona, Estados Unidos, a 27 de septiembre de 2025.- Cuatro personas perdieron la vida tras las intensas lluvias que provocaron inundaciones en distintas áreas de Arizona, obligado a algunos residentes de comunidades rurales a subir a los techos de sus viviendas para resguardarse, según información de las autoridades este sábado.

Tres de los fallecidos fueron encontrados en Globe, una localidad de aproximadamente 7,250 habitantes ubicada a 142 kilómetros al este de Phoenix, dos personas fueron localizadas dentro de un vehículo, mientras que otra fue hallada en las aguas de la inundación, detalló Carl Melford, gerente de emergencias del condado de Gila. Las identidades de las víctimas aún no han sido reveladas.

Otra persona murió en los suburbios de Phoenix cuando un vehículo quedó atrapado por las aguas de la inundación la noche del viernes. Tras el descenso del agua durante la madrugada, los equipos de rescate localizaron a una víctima más atrapada debajo de un puente peatonal, según informó el Departamento de Bomberos de Scottsdale.

Las autoridades mantienen operativos de búsqueda y rescate en Globe, donde las inundaciones afectaron zonas del centro, incluyendo un distribuidor de tanques de propano que esparció aproximadamente mil unidades por la localidad. Los equipos de materiales peligrosos se encuentran en el sitio y afirman que, por fortuna, ninguno de los tanques se incendió o explotó.