Inundaciones en China dejan al menos 10 muertos y 33 desaparecidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 08:47:11
Yuzhong, China, 8 de agosto del 2025.- Al menos 10 personas perdieron la vida y otras 33 se encuentran desaparecidas luego de las inundaciones inesperadas registradas en el condado de Yuzhong, en la provincia de Gansu, ubicada en el noroeste de China.

Las intensas lluvias que se registraron desde el jueves provocaron inundaciones repentinas y al menos un deslave en zonas montañosas próximas a la ciudad de Lanzhou, según reportó el medio local CCTV.

Así mismo, el diluvio caído causó cortes en el suministro eléctrico y en las telecomunicaciones en el área montañosa de Xinglong, lo cual dejó a más de 4 mil personas de aldeas cercanas incomunicadas.

Ante la situación, el presidente de China, Xi Jinping, llamó a llevar a cabo todos los esfuerzos posibles para el rescate y la prevención de inundaciones en los lugares afectados.

