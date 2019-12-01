Interpol emite ficha roja contra chino relacionado con grupos delictivos; se escapó de arresto domiciliario en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 12:40:50

Ciudad de México, a 15 de agosto 2025.- La Policía Internacional (Interpol) emitió una ficha roja en contra del ciudadano chino Zhi Dong Zhang, quien es señalado de tener vínculos con grupos criminales de Sinaloa y Jalisco y que se encuentra prófugo de la justicia tras escaparse del arresto domiciliario en México.

De acuerdo con información del Gobierno federal, el asiático, conocido como “Brother Wang”, tiene vínculos con el Cártel de Sinaloa, así como con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades lo acusan de ser intermediario clave para el abastecimiento de precursores químicos para las organizaciones criminales mencionadas; además, ahora lo buscan en 190 países por el delito de resistencia de particulares, en la hipótesis de al que inutilice, sin la debida autorización, dispositivos de localización y vigilancia.

Igualmente Zhang es buscado en Estados Unidos por supuestamente exportar y distribuir más de mil kilogramos de cocaína, mil 800 kilogramos de fentanilo y 600 kilos de metanfetaminas en su territorio.

De igual forma, las autoridades estadounidenses lo consideran una pieza clave en la logística de distribución de precursores químicos para el Cártel Sinaloa y CJNG.