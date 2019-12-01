Intensa explosión en fábrica de Brasil deja 9 personas sin vida y daños materiales graves 

Fecha: 12 de Agosto de 2025
Paraná, Brasil, a 12 de agosto de 2025.- Alrededor de las 6:00 horas locales, se registró una potente explosión en una fábrica de explosivos en Enaex, Brasil, región metropolitana de Paraná, dejando al menos 9 muertos. 

“Ya no tenemos la posibilidad de encontrar sobrevivientes entre esas nueves personas que deberían haber estado en ese lugar… El área de la explosión quedó muy destruida. Tenemos en un radio de aproximadamente 1,5 km casas que fueron impactadas, con vidrios rotos, estructuras afectadas, una onda expansiva enorme", comentó el secretario estatal de seguridad pública, Coronel Hudson. 

Elementos del cuerpo de bomberos arribaron al lugar de los hechos, esto para poder controlar el fuego que se ocasionó, luego de la explosión tan dura que se registró, aunado a eso, equipos de rescate apoyado por perros continúan en el lugar, tratando de encontrar a seis hombres y tres mujeres que se encuentran en calidad de desaparecidos.

Los directivos de la empresa, indicaron que aún se encuentra en investigación el por qué de lo sucedido, esperando que se encuentren los cuerpos de las personas que se encontraban ahí al momento de la explosión, también, informaron que las familias afectadas, ya se encuentran recibiendo asistencia psicológica.

