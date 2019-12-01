Instagram avisará a padres cuando detecte búsquedas sensibles en cuentas de adolescentes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 17:07:12

Menlo Park, California, 26 de febrero de 2026.- Instagram anunció este jueves que implementará un sistema de notificaciones para alertar a padres y tutores cuando sus hijos adolescentes realicen búsquedas reiteradas de contenido relacionado con suicidio o autolesiones en un corto periodo de tiempo.

“Nuestro objetivo es empoderar a los padres para que puedan intervenir si las búsquedas de sus hijos sugieren que podrían necesitar apoyo”, señaló la plataforma en un comunicado. La empresa también precisó que busca evitar notificaciones innecesarias, ya que un exceso podría restarles efectividad.

Las alertas comenzarán a funcionar en dos semanas en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá. Estarán disponibles para padres inscritos en la función de Supervisión Parental de Instagram y para adolescentes que utilicen las llamadas Cuentas para Adolescentes (Teen Accounts). La compañía prevé ampliar la herramienta a otras regiones a lo largo del año.

Según explicó la red social, las notificaciones se activarán cuando se detecten búsquedas con frases que promuevan el suicidio o las autolesiones, expresiones que sugieran que el adolescente quiere hacerse daño, o términos como “suicidio” o “autolesiones” en la herramienta de búsqueda de la aplicación.

Los avisos se enviarán dentro de la app y también por correo electrónico, mensaje de texto o WhatsApp, dependiendo de la información de contacto proporcionada por los padres. Además, incluirán recursos elaborados por expertos para ayudar a los adultos a iniciar conversaciones con los adolescentes sobre este tema sensible.

Instagram informó que la medida fue desarrollada tras consultar con especialistas de su Grupo Asesor sobre Suicidio y Autolesiones y después de analizar el comportamiento de búsqueda de los usuarios. La empresa aseguró que continuará monitoreando la herramienta y escuchando comentarios para mejorar su funcionamiento.

Actualmente, la plataforma ya bloquea la búsqueda directa de contenido relacionado con autolesiones o suicidio y redirige a los usuarios a líneas de ayuda y recursos locales de apoyo.