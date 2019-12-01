Insinúa Trump que acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania podría incluir intercambio de territorios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 10:51:50

Washington D. C., Estados Unidos, a 9 de agosto 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump indicó que un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania mediado por su país, podría incluir un intercambio de territorios entre el Gobierno ruso y Kiev que “beneficie a ambos”, aunque reconoció que una negociación de ese tipo es “complicada”.

“Hablamos de un territorio disputado durante tres años y medio, con la muerte de muchos rusos y ucranianos. (…) Es complicado. Habrá intercambios de territorios para beneficio de ambos”, afirmó el mandatario estadounidense.

Asimismo, desde la Casa Blanca, el líder republicano insistió en que cree que el presidente ruso, Vladimir Putin quiere la paz, al igual que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, quien en la previa afirmó, “está trabajando duro para lograrlo”.

En ese sentido, el empresario de bienes raíces señaló que “se están acercando” a un pacto de cese el fuego en Ucrania porque todas las partes quieren poner fin al conflicto.

Igualmente recordó el reciente envío de ayuda militar a Kiev a través de un acuerdo de compra de armas con la OTAN y añadió que “Zelenski necesita conseguir todo lo que necesita, porque tendrá que prepararse para ceder algo”.