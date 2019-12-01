India suspende envíos de artículos postales a EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 13:45:11

Nueva Delhi, India, a 23 de agosto 2025.- El Departamento de Correos de India, anunció la suspensión temporal vigente a partir del próximo 25 de agosto, de artículos postales con destino a Estados Unidos, con la excepción de cartas, documentos y artículos de regalo de un coste de hasta cien dólares.

Lo anterior, tras la eliminación de la exención de aranceles para envíos de bajo valor que Washington pondrá en marcha a partir del 29 de agosto.

"El Departamento de Correos ha decidido suspender temporalmente la reserva de todo tipo de artículos postales con destino a EU, a partir del 25 de agosto de 2025, excepto cartas, documentos y artículos de regalo con un valor máximo de cien dólares", dijo en un comunicado el Ministerio de Comunicaciones del subcontinente asiático.

La dependencia especificó que los tres tipos de artículos mencionados aún serán transportados a Estados Unidos, aunque esta decisión estará sujeta a posibles nuevas aclaraciones por parte del Servicio Postal de EU y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) a propósito de su política postal.

"El Departamento de Correos lamenta profundamente las molestias ocasionadas a los clientes y asegura que se están tomando todas las medidas posibles para reanudar el servicio completo a EU lo antes posible", se lee en el comunicado.