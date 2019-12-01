Incendios forestales consumen el sur de California

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 08:54:00

Los Ángeles, California, Estados Unidos, a 17 de octubre 2026.- Múltiples incendios forestales afectan el sur de California, en donde el fuego ha consumido varias casas y provocó la evacuación de cientos de residentes.

El fuego que inició en el norte de la región consume el condado de Orange, cercano a Los Ángeles y destruyó al menos cuatro viviendas en San Clemente y San Juan Capistrano.

Según los primeros reportes, las llamas arrasaron en pocas horas con 185 hectáreas.

El Departamento de Bomberos del estado (CalFire)informó que, otros de los puntos más afectados es la zona costera de Malibú, debido al incendio denominado “Bryson”, el cual permanece activo desde ayer y ya ha arrasado 59.5 hectáreas, aunque han logrado contener un 17 % de su propagación.

Igualmente, el organismo mencionó que han desplegado a más de 400 operarios para combatir las conflagraciones, las cuales según indicaron, tienen el potencial de ser tan destructivas como las que arrasaron la zona de Los Ángeles en enero del 2025.