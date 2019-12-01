Incendio en zona turística de Tailandia deja al menos 11 muertos y 36 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 10:49:15

Phuket, Tailandia, a 16 de noviembre 2026.- Un incendio en la zona turística de la isla de Phuket, Tailandia dejó un saldo preliminar de 11 personas sin vida y al menos 36 heridas, informaron las autoridades locales.

De acuerdo con la información oficial, el fuego inició entre las 03:15 y las 03:30 horas (tiempo local) en un inmueble de la calle Phang Muang Sai Kor, en el distrito de Kathu.

Al poco tiempo las llamas se extendieron y llegaron a cinco edificios comerciales colindantes, además de varias motocicletas estacionadas en el exterior.

En ese sentido, el periódico local The Nation, difundió que en la planta baja de uno de los inmuebles había más de un centenar de motocicletas, cuyos combustibles, neumáticos y componentes plásticos contribuyeron a intensificar el fuego y generar una densa columna de humo.

Los bomberos tardaron más de dos horas lograr sofocar el siniestro.

Posteriormente, los paramédicos y policías informaron que una de las víctimas mortales en la tercera planta y a otras 10 en la quinta.

Además se informó que 36 personas fueron trasladadas a hospitales, algunas con quemaduras y otras por intoxicación por inhalar humo.