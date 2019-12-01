Incendian 4 ambulancias de comunidad judía en Londres; señalan ataque antisemita

Incendian 4 ambulancias de comunidad judía en Londres; señalan ataque antisemita
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 14:19:26
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Londres, Inglaterra, a 23 de marzo 2026.- Personas desconocidas incendiaron cuatro ambulancias de una comunidad judía en la ciudad de Londres, Inglaterra, por lo que la policía investiga un posible ataque "antisemita".

"Estamos examinando imágenes de videovigilancia y tenemos conocimiento de videos que circulan en línea. En esta fase preliminar, creemos que estamos buscando a tres sospechosos", precisó la responsable de la investigación, Sarah Jackson.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer denunció un ataque "profundamente impactante y antisemita”.

“Mis pensamientos están con la comunidad judía que esta mañana se entera de esta terrible noticia. El antisemitismo no tiene lugar en nuestra sociedad", expresó el mandatario progresista en su cuenta oficial de X.

Las cuatro ambulancias de la asociación Jewish Community Ambulance, un servicio médico de emergencia de la comunidad judía conocido como Hatzalah, fueron incendiadas en el barrio de Golders Green, al norte de la capital británica.

Cabe mencionar que el incidente no dejó heridos y solamente resultaron afectadas las unidades.

No obstante, por precaución, las autoridades evacuaron algunas viviendas cercanas.

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