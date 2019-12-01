Autor: Redacción / Imagen ilustrativa / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 22:34:09

Atenas, Grecia, 27 de noviembre de 2026.- Grecia inauguró un nuevo museo dedicado a los llamados “Desmotes de Falero”, un grupo de 79 hombres cuyos restos fueron encontrados con grilletes y señales de una muerte violenta hace aproximadamente 2 mil 700 años.

El espacio se encuentra en la Explanada del Centro Cultural Fundación Stavros Niarchos, en Atenas, y fue creado para proteger y mostrar al público este importante hallazgo arqueológico, descubierto en marzo de 2016 durante unas excavaciones en el antiguo cementerio de Falero.

De acuerdo con las investigaciones, los restos corresponden a hombres que murieron durante la segunda mitad del siglo VII antes de Cristo. Varios de ellos fueron encontrados con grilletes de hierro en las muñecas, mientras que otros tenían las manos atadas detrás de la espalda.

Aunque todavía no se ha determinado con exactitud qué ocurrió, una de las hipótesis apunta a que pudieron ser víctimas de ejecuciones relacionadas con los conflictos políticos de la antigua Atenas.

El nuevo museo conserva los restos en un espacio subterráneo protegido, al que los visitantes llegan mediante un recorrido en espiral. Además, cuenta con información sobre las prácticas funerarias de la época y los trabajos arqueológicos realizados en el lugar.

El recinto abrió sus puertas al público el 26 de noviembre y ofrece entrada gratuita. Puede visitarse de miércoles a lunes, de 9:00 a 17:00 horas.