Imputan por corrupción a ex jefa de Diplomacia europea

Bruselas, Bélgica, a 3 de diciembre 2025.- Federica Mogherini, ex alta representante de la Política Exterior de la Unión Europea y otras dos personas recientemente detenidas, fueron imputados por la fiscalía continental como parte de su investigación por supuesto fraude y corrupción en la contratación pública, entre otros delitos relacionados con una formación financiada por la Unión Europea para jóvenes diplomáticos.

A través de un comunicado, la Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) indicó que las tres personas detenidas han sido puestas en libertad al no detectarse riesgo de fuga y precisó que los delitos que se les imputan son de fraude y corrupción en la contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional.

Por su parte, la Policía Federal belga realizó registros en varios edificios del Colegio de Europa en Brujas, en el Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas y en los domicilios de los sospechosos por un supuesto fraude en la academia diplomática de la Unión Europea que durante el curso académico 2021-2022 organizó el Colegio de Europa de Brujas (Bélgica) mediante una licitación.

La política italiana estaba al frente del centro de estudios con sede en Brujas desde 2020 y durante el curso académico en el foco de la investigación, dotado con unos 2 millones de euros para sus dos primeros años y que formó parte de la iniciativa de Bruselas para expandir la formación de los jóvenes diplomáticos de la UE bajo el mandato como alto representante del español Josep Borrell, sucesor de la política italiana en ese cargo.

También fue detenido el diplomático italiano Stefano Sannino, exsecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) durante esta etapa, según detalles publicados por los medios belgas.