Imputan a ex primer ministro de Noruega pro nexos con Epstein; allanan su hogar y propiedades

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 11:17:44
Oslo, Noruega, a 12 de febrero 2026.- La Fiscalía de Noruega imputó por corrupción agravada al exprimer ministro y exlíder del Comité del Nobel de la Paz, Thorbjørn Jagland, debido a sus nexos y contactos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

De acuerdo con Pål K. Lønseth, director de la unidad de delitos económicos de la Fiscalía, la imputación se confirmó después de que el comité de ministros del Consejo de Europa, institución que presidió Jagland entre 2009 y 2019, suspendió su inmunidad a petición de las autoridades noruegas.

"Siguiendo una orden judicial, Økokrim ha registrado hoy la vivienda de Thorbjørn Jagland en Oslo y también otras dos propiedades", dijo el servidor público a la agencia NTB Lønseth.

Cabe mencionar que, la representación social de Noruega abrió la semana pasada una investigación contra el ex mandatario, por una posible inversión inmobiliaria conjunta con Epstein y un viaje a la isla del millonario, que finalmente no se realizó.

Jagland fue primer ministro noruego (1996-97) y ministro de Asuntos Exteriores (2000-01), además de encabezar el Comité del Nobel de la Paz entre 2009 y 2015.

