Implementarán toque de queda en Nueva York, ante una intensa tormenta invernal

Implementarán toque de queda en Nueva York, ante una intensa tormenta invernal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 15:35:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Nueva York, Estados Unidos, a 22 de febrero de 2026.- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó este domingo la aplicación de un toque de queda temporal, ante la inminente llegada de una intensa tormenta invernal que afectará a la ciudad, donde habitan más de ocho millones de personas.

Durante una conferencia de prensa, el edil advirtió que "La ciudad de Nueva York no ha experimentado una tormenta de esta magnitud en la última década", por lo que exhortó a la población a "evitar todos los viajes no esenciales" para reducir riesgos ante las condiciones adversas.

Debido al pronóstico de fuertes nevadas y rachas de viento, las autoridades locales activaron el estado de emergencia y detallaron que se aplicará "un toque de queda desde las 21 horas de esta noche hasta el mediodía de mañana" lunes, con el fin de proteger a la ciudadanía.

La medida implicará el "cierre de calles, carreteras y puentes de la ciudad al tráfico general, ya sea de automóviles, camiones, scooters o bicicletas eléctricas", precisó el gobierno local, señalando que únicamente "se permitirán algunos viajes esenciales y urgentes". Asimismo, se prevé que el clima empeore a lo largo del domingo, con nevadas importantes durante la noche y el lunes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Guardia Civil libera bloqueos con apoyo de vehículos blindados en Michoacán; secretario encabeza operativo en región
Bloqueos y quemas paralizan carreteras en al menos 16 municipios de Michoacán
Causan incendio en tienda de conveniencia de la colonia Palmas de Querétaro
Tensión en Zinápecuaro: reportan detonaciones en cerros y bloqueo con vehículos incendiados en carretera a Morelia
Más información de la categoria
Bloqueos y quemas paralizan carreteras en al menos 16 municipios de Michoacán
De campesino en Michoacán a líder de grupo delincuencial jalisciense: la historia criminal de “El Mencho”
El Mencho murió cuando era trasladado herido en un avión del Ejército: Defensa
EEUU emite alerta por caos en México: Pide a sus ciudadanos en 5 estados resguardarse tras operativo contra líder del crimen en Jalisco
Comentarios