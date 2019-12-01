Implementarán toque de queda en Nueva York, ante una intensa tormenta invernal

Nueva York, Estados Unidos, a 22 de febrero de 2026.- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó este domingo la aplicación de un toque de queda temporal, ante la inminente llegada de una intensa tormenta invernal que afectará a la ciudad, donde habitan más de ocho millones de personas.

Durante una conferencia de prensa, el edil advirtió que "La ciudad de Nueva York no ha experimentado una tormenta de esta magnitud en la última década", por lo que exhortó a la población a "evitar todos los viajes no esenciales" para reducir riesgos ante las condiciones adversas.

Debido al pronóstico de fuertes nevadas y rachas de viento, las autoridades locales activaron el estado de emergencia y detallaron que se aplicará "un toque de queda desde las 21 horas de esta noche hasta el mediodía de mañana" lunes, con el fin de proteger a la ciudadanía.

La medida implicará el "cierre de calles, carreteras y puentes de la ciudad al tráfico general, ya sea de automóviles, camiones, scooters o bicicletas eléctricas", precisó el gobierno local, señalando que únicamente "se permitirán algunos viajes esenciales y urgentes". Asimismo, se prevé que el clima empeore a lo largo del domingo, con nevadas importantes durante la noche y el lunes.