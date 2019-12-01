Implementarán nuevo toque de queda a partir del 3 de mayo en Ecuador, ante el repunte de hechos violentos

Quito, Ecuador, a 20 de abril de 2026.- El gobierno de Ecuador anunció nuevas medidas restrictivas ante el repunte de hechos violentos en distintas regiones del país, en un contexto marcado por recientes masacres, delitos en varias provincias y denuncias de ataques en altamar.

El presidente Daniel Noboa informó que a partir del 3 de mayo se implementará un toque de queda nocturno que estará vigente hasta el 18 del mismo mes. La restricción se aplicará de 23:00 a 05:00 horas en nueve provincias y cuatro cantones, como parte de la estrategia de seguridad impulsada por su administración.

De acuerdo con el mandatario, la medida se sustenta en los resultados obtenidos durante el más reciente estado de excepción, periodo en el que de acuerdo a cifras oficiales los índices de inseguridad registraron una disminución cercana al 30 por ciento. Asimismo, datos del Ministerio del Interior señalan que hasta el 31 de marzo de este año se contabilizaban 2 mil 086 muertes violentas en el país.

Pese a la supuesta reducción en los indicadores, durante abril se ha intensificado la percepción de inseguridad, especialmente tras una serie de ataques ocurridos el fin de semana en diferentes puntos del territorio. En Guayaquil, dos hechos armados dejaron un saldo de 11 personas fallecidas: uno en el barrio Cuba, donde murieron cinco personas, incluido un menor de siete años, y otro en la zona céntrica de la ciudad, con seis víctimas mortales.

Desde su llegada al poder en noviembre de 2023, Noboa ha basado su política de seguridad en la aplicación de estados de excepción y toques de queda focalizados. En total, ha decretado 11 estados de excepción, bajo el argumento del denominado “Conflicto Armado Interno”, vigente desde el 9 de enero de 2024. Con el más reciente anuncio, sumaría un nuevo decreto de este tipo, además de cinco toques de queda durante su gestión.

Estas medidas contemplan restricciones a la movilidad nocturna y la posibilidad de intervenciones y allanamientos, en medio de un escenario donde la violencia continúa siendo uno de los principales desafíos para las autoridades ecuatorianas.