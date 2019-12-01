Impacto de tifón en Vietnam deja al menos 11 muertos y 13 desaparecidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 09:48:05
Ninh Binh, Vietnam, a 29 de septiembre 2025.- Al menos 11 personas perdieron la vida y 13 más tiene reporte de desaparición luego de que el tifón Bualoi impactó la provincia de Ninh Binh, en Vietnam, informaron las autoridades locales.

Además, el Gobierno de Hanói informó en su portal de internet que además 33 personas resultaron heridas y decenas de casas y edificios han sufrido daños debido al desastre natural por lo que evacuaron a más de 250 mil personas.

En la región más afectada, el fenómeno meteorológico provocó un tornado que arrasó una decena de casas y dejó nueve fallecidos, según informa la oficialista Vietnam News Agency (VNA).

Entre los desaparecidos hay tres pescadores que cayeron al agua al zozobrar un barco en la provincia de Quang Tri y un residente de Da Nang, conforme al balance provisional.

Cabe señalar que, Bualoi, dejó al menos 14 muertos a su paso por Filipinas, llegó a territorio vietnamita alrededor de las 5:00 h local con vientos de hasta 120 kilómetros por hora, según comunicado el Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico de Vietnam.

