Impacta Irán un buque petrolero de EU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 09:05:58

Teherán, Irán, a 5 de marzo de 2026.- El ejército élite de Irán, los Guardianes de la Revolución, dieron a conocer que este jueves un misil iraní atacó un buque petrolero de Estados Unidos.

Mediante un comunicado que emitieron a través de la televisión estatal, aseguraron que el barco “fue alcanzado por un misil en el norte del Golfo Pérsico y actualmente está en llamas”.

Aunque el hecho aún no ha sido confirmado por parte de autoridades estadounidenses, los Guardianes aseguran que tienen el “control total” del estrecho de Ormuz, siendo este uno de los puntos principales para la comercialización del petróleo.

Asimismo, la Guardia Revolucionaria indicó a través de un comunicado que, en tiempo de guerra, el paso por el estrecho de Ormuz estará controlado por la República Islámica.