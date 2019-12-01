ICE habría ultimado a otro estadounidense en marzo de 2025, reportan medios locales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 07:21:31

South Padre Island, Texas, Estados Unidos, a 21 de febrero 2026.- Un ciudadano estadounidense habría sido ultimado a tiros por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en marzo del año pasado en South Padre Island, Texas, según documentos de la agencia citados por varios medios nacionales.

La víctima fue identificada como Rubén Ray Martínez, de 23 años, quien según los textos, recibió múltiples disparos por parte de un agente federal la madrugada del 15 de marzo de 2025, cuando conducía por un retén de tráfico.

El rotativo The New York Times (NYT), que tuvo acceso a los documentos, indicó que el uniformado habría abierto fuego contra el ahora finado luego de que este no obedeciera la orden de salir del automóvil.

La conexión del ICE con el tiroteo fue reportada inicialmente por Newsweek.

Por su parte, Charles Stam, abogado de la familia Martínez, confirmó al periódico neoyorquino que su cliente era la víctima mencionada en el informe del ICE revelado esta semana.

El homicidio de Rubén Ray, se suma a los de otros dos ciudadanos estadounidenses, identificados como , Renée Good y Alex Pretti, ambos de 37 años, ultimados por la agencia federal en Minneapolis.