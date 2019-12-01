Ice entró a albergues de migrantes en Nueva York sin orden judicial, confirma informe

Nueva York, Estados Unidos, a 16 de diciembre 2025.- Personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) entró en al menos en cinco ocasiones entre enero y mayo de este año en varios albergues en Nueva York sin la orden de un juez, de acuerdo de acuerdo con el informe de incidentes de los refugios, que publicó el diario ‘Gothamist’.

De acuerdo con las investigaciones, un par de veces, los empleados de los albergues permitieron a los agentes federales el ingreso a áreas privadas y, en un tercer caso, proporcionaron a los elementos migratorios información sobre un exresidente, sin verificar si contaban con una orden judicial, y en violación a la ley que declaró a Nueva York ciudad amiga de inmigrantes o “ciudad santuario”.

Mientras tanto, en otros dos caso, ICE eludió a los empleados y entraron en áreas privadas de los refugios municipales sin presentar una orden.

Cabe mencionar que la ley santuario prohíbe a los empleados municipales autorizar a agentes federales de inmigración a entrar a áreas privadas de las propiedades de la ciudad, con algunas excepciones, como por ejemplo si presentan una orden judicial o si existen “circunstancias excepcionales”, según señala el medio citado.

Los agentes de inmigración acudieron a los albergues al menos 23 veces durante el período de enero y mayo de este año, cinco de estas sin autorización legal. El 20 de febrero siete agentes que usaban mascarillas, ropa de camuflaje, chalecos antibalas y armados con pistolas. Arrestaron a un venezolano de 30 años, de acuerdo con el informe de incidentes.