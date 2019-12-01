ICE dispara contra manifestantes en Portland, Oregón; hay 2 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 08:50:05
Portland, Oregón, Estados Unidos, a 9 de enero 2026.- Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), abrieron fuego contra dos manifestantes, quienes resultaron heridos en una zona residencial de la ciudad de Portland, Oregón, confirmó la policía local.

Según la información oficial, las autoridades fueron notificadas de la presencia de un hombre y una mujer heridas por proyectiles.

Por lo anterior, los agentes se movilizaron al sitio referido y a su llegada notaron la presencia de dos miembros de Migración, quienes estarían presuntamente involucrados.

Las dos víctimas fueron trasladadas a un hospital de la  ciudad y hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Tiempo después, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) publicó un comunicado en X donde confirmaba que agentes de ICE estaban involucrados en el hecho, pero luego fue retirado de la plataforma.

Cabe recordar que el incidente en Portland, se registró poco más de un día después de que un agente de ICE mató a una mujer estadounidense de 37 años, en la ciudad de Minneapolis, Minnesota.

