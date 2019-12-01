Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 07:59:20

Boston, Massachusetts, Estados Unidos, a 26 de noviembre 2026.- Un migrante de origen salvadoreño, identificado como Ariel Antonio Velásquez Morales, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), luego de reclamar premio de un millón de dólares en la Lotería de Massachusetts.

Según medios locales, el arresto se registró la mañana del martes 24 de noviembre, días después de que el hombre de El Salvador acudió a cobrar su premio.

Por su parte, la agencia federal mencionó en un comunicado que Velázquez Morales ingresó a territorio estadounidense de manera irregular tras cruzar la frontera sur desde México, por el sector de Roma, Texas, y contaba con una orden de expulsión vigente desde abril de 2014.

A su vez, la oficina de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) de Boston, emitió un posicionamiento respecto a la situación migratoria del detenido y las políticas de las denominadas ciudades santuario:

“Los derechos y privilegios reservados a los ciudadanos estadounidenses son para los ciudadanos estadounidenses, no para los migrantes irregulares”.