ICE detiene a más de 40 personas en Chicago durante operativos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 07:45:39
Chicago, Illinois, Estados Unidos, a 2 de octubre 2025.- Personal de Servicio de Control de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), detuvo a más de 40 personas durante un operativo de madrugada en el vecindario de Bronzeville en la ciudad de Chicago, Illinois, como parte de la campaña federal anti inmigrantes “Midway Blitz”.

De acuerdo con imágenes de los trabajadores de un refugio, durante las primeras horas del 2 de octubre, siete vehículos de la agencia, todos sin número de identificación,  se detuvieron frente al inmueble y capturaron a cuatro migrantes que se encontraban en el lugar.

Se dio a conocer que alrededor de 300 agentes federales ingresaron a varios edificios de apartamentos acompañados por equipos tácticos armados.

Según los testigos, algunas detenciones incluyeron a mujeres y jóvenes, conducidos con las manos atadas hasta vehículos oficiales.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aseguró que los arrestos se enfocaron en inmigrantes con antecedentes penales o con órdenes de deportación, sin publicar detalles específicos.

Mientras tanto, el gobernador del estado, el demócrata JB Pritzker, criticó la operación y denunció la falta de coordinación con el Estado.

