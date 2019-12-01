Ice detiene a la periodista colombiana Estefany Rodríguez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 13:47:36

Nashville, Tennessee, Estados Unidos, a 6 de marzo 2026.- Personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), capturó a la periodista colombiana Estefany Rodríguez, quien trabaja en Nashville Noticias y Univision 42.

Lo anterior fue denunciado por su cónyuge Alejandro Medina III, originario de Estados Unidos, así como uno de los medios para los que trabaja.

Según los primeros reportes, un grupo de agentes federales en varios vehículos detuvo el pasado 4 de marzo a la trabajadora de la comunicación, mientras se trasladaba junto a su esposo en su automóvil, el cual tiene el logotipo de Nashville Noticias.

La pareja de Rodríguez, la periodista a “se encuentra detenida después de haber sido arrestada por ocho agentes armados”, quienes alegaron que la mujer debía presentarse a dos citas.

En ese sentido, Medina III explicó que uno de los citatorios no aparecía en el sistema, mientras que argumentó que no se presentó la segunda ocasión debido a que en esa fecha una tormenta invernal azotó esa región del país.

Por su parte, la defensa legal de la colombiana presentó una petición ante la Corte Federal para argumentar que su detención viola la Cuarta Enmienda de la Constitución por haberse realizado sin orden de arresto y sin evidencia de que representara un riesgo de fuga, como argumenta ICE.