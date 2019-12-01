ICE detiene a 4 menores de edad en Minnesota; los lleva centro de detención en Texas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 14:50:57

Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, a 22 de enero 2026.- Cuatro menores, entre ellos un niño de cinco años y una niña de 10, fueron detenidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el marco de las redadas migratorias en el estado de Minnesota, de acuerdo con funcionarios escolares.

Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre fueron detenidos en la entrada de su casa, cuando regresaban del colegio, según un comunicado de prensa de las Escuelas Públicas de Columbia Heights, el mismo distrito donde fueron capturados los otros menores.

Además, el medio The Washington Post, indicó que las autoridades distritales les comentaron que los agentes federales se llevaron al niño y a su padre a un centro de detención en Texas.

Miembros de ICE obligaron a un joven de 17 años que se dirigía a la escuela a salir de su vehículo y se lo llevaron.

Igualmente, una semana antes, una niña de 10 años, estudiante de cuarto grado, también fue detenida junto a su madre y ambas, según las autoridades escolares, se encuentran en un centro de detención de Texas.