ICE detiene a 4 menores de edad en Minnesota; los lleva centro de detención en Texas

ICE detiene a 4 menores de edad en Minnesota; los lleva centro de detención en Texas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 14:50:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, a 22 de enero 2026.- Cuatro menores, entre ellos un niño de cinco años y una niña de 10, fueron detenidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el marco de las redadas migratorias en el estado de Minnesota, de acuerdo con funcionarios escolares.

Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre fueron detenidos en la entrada de su casa, cuando regresaban del colegio, según un comunicado de prensa de las Escuelas Públicas de Columbia Heights, el mismo distrito donde fueron capturados los otros menores.

Además, el medio The Washington Post, indicó que las autoridades distritales les comentaron que los agentes federales se llevaron al niño y a su padre a un centro de detención en Texas.

Miembros de ICE obligaron a un joven de 17 años que se dirigía a la escuela a salir de su vehículo y se lo llevaron.

Igualmente, una semana antes, una niña de 10 años, estudiante de cuarto grado, también fue detenida junto a su madre y ambas, según las autoridades escolares, se encuentran en un centro de detención de Texas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dos hombres sufren un paro en inmediaciones del AIQ, uno fallece
En Lázaro Cárdenas, Michoacán: Fallece motociclista tras ser arrollado
Localiza la Policía Morelia a menor reportada como desaparecida en la colonia Industrial
"Dejen de andarme buscando a mí": el día que "El Bótox" pidió clemencia a Harfuch y Sheinbaum
Más información de la categoria
"Dejen de andarme buscando a mí": el día que "El Bótox" pidió clemencia a Harfuch y Sheinbaum
"El Botox" y dos escoltas fueron capturados en Santa Ana Amatlán, Michoacán; salen a la luz nuevos detalles de la detención
Harfuch revela detalles del operativo que llevó a la captura de “El Bótox” en Michoacán; saltó de su casa y fue alcanzado por agente mujer
Lupe Mora celebra detención de "El Botox" pero duda del fin de las extorsiones en Michoacán
Comentarios