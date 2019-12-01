ICE detiene 25 trabajadores migrantes en Pensilvania; se dirigían a laborar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 07:32:26

Moshannon Valley, Pensilvania, Estados Unidos, a 21 de agosto 2025.- Agentes de migración en Pensilvania capturaron a 25 migrantes de México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras que trabajan en la construcción.

De acuerdo con los primeros reportes, el primer conjunto de detenciones se realizó sobre una carretera estatal mientras los extranjeros se dirigían a sus trabajos, cuando una patrulla de la policía de Pensilvania detuvo un vehículo y pidió la identificación al conductor y a los que le acompañaban, al notar que la mayoría no contaban con un estatus legal en el país solicitaron el apoyo de agentes de migración.

Lo elementos federales intervinieron y arrestaron a 22 personas, solamente un ciudadano estadounidense quedó en libertad.

Aproximadamente, una hora después, la organización Red de Respuesta Rápida del condado Centre, de Pensilvania, recibió una llamada de un miembro de la comunidad que informó de que vio a seis agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detener a tres latinos que viajaban en otro vehículo.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Coalición de Inmigración de Pensilvania, Jazmine Rivera, denunció en un comunicado que, los migrantes fueron detenidos y solo se sabe que algunos fueron enviados al Centro de Procesamiento de Moshannon Valley.