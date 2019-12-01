ICE abate a mexicano durante operativo de captura, en Houston, Texas

ICE abate a mexicano durante operativo de captura, en Houston, Texas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 08:02:35
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Houston, Texas, Estados Unidos, a 8 de julio 2026.- Un elemento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ultimó a un migrante mexicano durante un operativo de detención en la ciudad de Houston, Texas.

De acuerdo con declaraciones de un portavoz del Gobierno estadounidense a la agencia EFE, el agente federal disparó “en defensa propia”.

Según la información del Departamento de Seguridad Nacional (DH, el migrante fue identificado como Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano que se encontraba en el país de manera irregular.

Además, a través de un comunicado, la dependencia federal mencionó que el incidente ocurrió cuando sus uniformados intentaron detener un vehículo como parte de un operativo dirigido para arrestar al migrante.

En ese sentido, los agentes aseguraron que el mexicano intentó huir, embistió un vehículo oficial con su coche y desobedeció varias “órdenes verbales”.

Igualmente, el portavoz del DHS, declaró que Salgado utilizó su vehículo “como un arma” e intentó atropellar a uno de los agentes, quien disparó en “defensa propia”.

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