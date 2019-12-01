Huracán "Erin" de categoría mayor avanza hacia Bahamas y Carolina del Norte

Miami, Florida, Estados Unidos, a 19 de agosto 2025.- El huracán "Erin" de categoría mayor aumenta de tamaño y se fortalece sobre las aguas del océano Atlántico y se acerca las islas Turcas y Caicos, Bahamas y la costa este de Estados Unidos, en especial Carolina del Norte.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de EEUU (NHC), el ciclón eleva el riesgo de marejadas peligrosas, corrientes de resaca y lluvias intensas; además, alertó por el aumento de las marejadas y corrientes de resaca a lo largo de gran parte de la costa este, condiciones que calificó de “potencialmente mortales”.

En ese sentido, las autoridades emitieron una vigilancia por marejada ciclónica para la franja comprendida entre Cape Lookout y Duck, Carolina del Norte, donde el nivel del mar podría aumentar entre 0.6 y 1.2 metros, acompañado de olas grandes y peligrosas.

De igual forma, se esperan lluvias de entre 25 y 50 milímetros en los Outer Banks de Carolina del Norte entre la noche del 20 de agosto y la madrugada del 21 del mismo mes con acumulaciones locales de hasta 100 milímetros que podrían causar inundaciones repentinas.

Según el informe más reciente del NHC, el centro del fenómeno meteorológico, de categoría 3, se encuentra a mil 70 kilómetros al suroeste de Bermudas y a mil 155 kilómetros al sureste de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora.