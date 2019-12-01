Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 17:25:27

Bruselas, Bélgica, 20 de noviembre de 2026.- Durante una reunión de embajadores de los países integrantes de la Unión Europea, conocida como el Comité de Representantes Permanentes (Coreper), celebrada este 20 de noviembre, Hungría levantó el veto a los dos últimos bloques de negociación para la adhesión de Ucrania al organismo europeo.

El gobierno húngaro, encabezado por el primer ministro Péter Magyar, tomó esta decisión tras un cambio de postura en Budapest y un acuerdo bilateral con Ucrania sobre los derechos de la minoría húngara, que incluye garantías en educación y lingüística.

Con este movimiento, Ucrania podrá abrir los dos últimos bloques de negociación, de un total de seis, que se sumarán a los cuatro que ya habían sido abiertos previamente.

El bloque 4 contempla temas relacionados con la agenda ecológica y la conectividad sostenible, como transporte, energía, redes transeuropeas, medio ambiente y cambio climático. Por su parte, el bloque 5 incluye temas sobre recursos, agricultura y cohesión, asuntos que representan puntos importantes tanto para Kiev como para el sector agrícola europeo.

Sin embargo, la apertura de todos los bloques de negociación no significa que Ucrania vaya a ingresar de manera inmediata a la Unión Europea. El proceso todavía requiere importantes reformas, el cumplimiento de los criterios establecidos y la aprobación unánime de los países integrantes del organismo.