Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 07:59:40

Atenas, Grecia, a 25 de noviembre 2026.- Varios sectores de trabajadores en Grecia, principalmente del sector público, iniciaron una huelga total de 24 horas, para exigir mejoras salariales y estrategias para reducir el “alto costo” de vida en el país.

De acuerdo con la información disponible, las manifestaciones fueron convocadas por organizaciones sindicales como la Confederación de Sindicatos del Sector Público (ADEDY), que demanda aumentos sustanciales en los sueldos para recuperar el poder adquisitivo perdido.

Dicha organización compartió un comunicado en el que expresó su rechazo a las condiciones económicas y laborales que enfrentan los trabajadores.

“No nos resignamos al alto costo de vida, a los salarios congelados, a la precariedad energética ni a la dramática situación de los servicios públicos de salud y educación", señaló.

Igualmente, la agrupación sindical consideró que la movilización representa un avance en la lucha colectiva por salarios dignos, mejores condiciones laborales y servicios públicos sólidos.

El paro total de actividades afectó a los servicios de transporte de todo el país helénico.