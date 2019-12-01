HRW advierte "manipulación" en informe de derechos humanos del gobierno de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 08:25:52
Nueva York, Estados Unidos, a 13 de agosto 2025.- La organización civil Human Rights Watch (HRW) advirtió que mediante una omisión el Departamento de Estado de Estados Unidos, manipuló ciertas secciones en su informe anual sobre derechos humanos.

Entre dichos fallos se encuentra “la manipulación” de abusos en ciertos países, que “degradan y politizan el informe”.

De acuerdo con la ONG, en el documento oficial, se omitieron varias categorías de violaciones que eran habituales en ediciones anteriores, incluidas las de las mujeres, el colectivo LGTBI, las personas con discapacidad, la corrupción en el gobierno y la libertad de reunión pacífica.

En ese sentido, HRW afirmó que al socavar la credibilidad del informe, la Administración del presidente Donald Trump pone en riesgo a los defensores de los derechos humanos, debilita las protecciones para los solicitantes de asilo y socava la lucha global contra el autoritarismo.

“El nuevo informe del Departamento de Estado es en muchos aspectos un ejercicio de encubrimiento y engaño”, afirmó Sarah Yager, directora de la organización en Washington.

Noventa Grados
