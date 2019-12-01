Hoy se realiza el sorteo del Mundial 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 07:15:16

Washington, Estados Unidos, a 5 de diciembre de 2025.- Este viernes se realizará el sorteo del Mundial 2026, en el que por primera vez en la historia, el torneo estará conformado por 48 selecciones, las cuales serán divididas en 12 grupos, para que los mejores ocho terceros lugares clasifiquen a los dieciseisavos de final.

La Copa del Mundo se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio del 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá.

El sorteo será en Washington, con un espectáculo en el Kennedy Center de aproximadamente 2 horas, y contará con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, entre otras figuras importantes.

El evento tendrá presentaciones de distintos géneros musicales, con artistas como Andrea Bocelli, Village People, Robbie Williams o Nicole Scherzinger, además de que la ceremonia será conducida por la exmodelo alemana Heidi Klum y el humorista Kevin Hart.