Hospitalizan a periodista tras ser agredido por elemento de ICE; cubría operativo en Nueva York

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 07:47:31

Nueva York, Estados Unidos, a 1 de octubre 2025.- El periodista gráfico L. Vular Elinor, fue hospitalizado tras ser agredido físicamente por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), mientras cubría un operativo en edificio Federal Plaza en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con un video publicado en redes sociales por la trabajadora de la comunicación Stephanie Keith, los elementos federales escoltaban a dos mujeres a un ascensor, cuando en un momento determinado, uno de los servidores empuja a una periodista y otro hombre, quien resulta lesionado por la caída y fue retirado del lugar en una camilla.

“Los agentes federales, mientras detenían a gente en el ascensor, lanzan al suelo a dos fotógrafos hiriendo a L.Vural Elinor, camarógrafo y videógrafo jefe de Andalou Agency, que fue sacado en una camilla”, informó Keith.

Por lo anterior, tanto el contralor de la ciudad, Brad Lander, como la gobernadora del estado, Kathy Hochul, condenaron el incidente y el actuar de ICE.

“Otro ataque violento de un oficial del ICE a un civil en 26 Federal Plaza, esta vez a un periodista que tuvo que ser sacado en camilla. Otro ataque a la Primera Enmienda, nuestros vecinos y nuestra democracia”, dijo Lander.

“Agentes del ICE enmascarados, empujaron e hirieron a periodistas hoy en Federal Plaza. Un reportero fue sacado en camilla. Este abuso de inmigrantes que cumplen la ley y los reporteros contando sus historias debe acabar. ¿Qué demonios estamos haciendo aquí?”, agregó la mandataria estatal.