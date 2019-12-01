Hombre ultima a 5 personas con un hacha y un martillo dentro de campamento de desplazados en Ucrania

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 12:19:42

Rivne, Ucrania, a 10 de febrero 2026.- Un ciudadano ucraniano de 72 años ultimó a al menos cinco personas dentro de un centro para desplazados internos situado en la región de Rivne, en el oeste de Ucrania, informó la policía.

Según las autoridades, se trató de un “conflicto doméstico” que derivó en una pelea entre los residentes de un antiguo edificio escolar que ahora alberga a personas que huyeron del este y del centro del país a causa de la guerra.

“Durante el altercado, el hombre comenzó a golpear a cinco personas con un martillo y un hacha”, declaró la policía de la región de Rivne en redes sociales.

“Como consecuencia de las heridas sufridas, cinco ciudadanos fallecieron en el lugar: dos hombres de 60 y 68 años, dos mujeres de 81 y 78 años -originarias de la región de Donetsk-, así como un hombre de 56 años procedente de la región de Kirovogrado”, detalló la misma fuente.

Además, las autoridades informaron que el sospechoso fue detenido y se abrió una investigación por asesinato con premeditación.