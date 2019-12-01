Hombre toma como rehenes a alumnos y profesores en escuela al sur de Tailandia; se desconoce número de víctimas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 09:21:13
Hat Yai, Tailandia, a 11 de febrero 2026.- Un hombre armado irrumpió en una escuela ubicada en la ciudad de Hat Yai, al sur de Tailandia, y tomó como rehenes a los alumnos y profesores, de acuerdo con autoridades de la Provincia.

Según información oficial, el sospechoso entró a la escuela Patong Prathan Kiriwat, alrededor de las 16:45 hora local y realizó dos tres rondas de disparos.

Además, el Departamento de Relaciones Públicas provincial informó en su cuenta de Facebook, que el hombre tiene como rehenes a un número indeterminado de personas, entre adultos y menores de edad.

Igualmente, agregó que la policía de la ciudad llegó a la institución académica para controlar la situación, sin embargo, hasta el momento se desconoce si hay heridos o víctimas mortales.

Cabe señalar que el sur de Tailandia es escenario habitual de ataques en las últimas décadas a raíz de una insurgencia de grupos separatistas que claman la independencia de algunas zonas de Songkhla y de tres provincias, predominantemente musulmanas.

